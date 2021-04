per Mail teilen

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist die Allgemeinverfügung wegen besonders hohem Infektionsgeschehens in der Stadt Schramberg ausgelaufen. Sie wird nicht verlängert. Inhalt der Anordnung waren unter anderem eine Maskenpflicht im Ortskern von Schramberg sowie die Schließung von Kinderspielplätzen. Ab heute gelten wieder die Vorgaben der Corona-Verordnung. Die Lage sei zwar weiterhin angespannt, aber eine Verlängerung der zusätzlichen Beschränkungen sei nicht mehr gerechtfertigt, so der Rottweiler Landrat Wolf-Rüdiger Michel.