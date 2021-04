Im Kreis Emmendingen werden ab diesem Samstag die Corona-Regeln wieder gelockert. Das teilt das Landratsamt mit. So ist Shopping im Einzelhandel wieder mit Termin möglich. Auch Museen und Tierparks dürfen nach Terminvergabe wieder Publikum empfangen. Die Kontaktbeschränkungen bleiben jedoch bestehen: Nach wie vor können sich zwei Haushalte mit maximal fünf Personen treffen – Kinder bis 14 Jahre zählen dabei nicht. Möglich werden die Lockerungen, weil die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Kreis Emmendingen an fünf Tagen in Folge unter 100 lag. Am Freitag lag der Wert bei 87,1.