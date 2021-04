Die Kandidatinnen der CDU für die Bundestagswahl in den Wahlkreisen Rottweil/Tuttlingen und Lörrach/Müllheim stehen fest. Die Ergebnisse wurden den Parteimitgliedern in einer Videokonferenz bekannt gegeben. Für Rottweil/Tuttlingen wurde Maria-Lena Weiss (links im Bild) nominiert, sie ist Kreisvorsitzende der CDU in Tuttlingen. Für den Wahlkreis Lörrach/Müllheim wird Diana Stöcker zur Wahl stehen, sie ist aktuell Bürgermeisterin von Rheinfelden. Die Kandidatinnen freuen sich jetzt darauf, richtig mit dem Wahlkampf zu beginnen. Da eine Nominierung aufgrund der Pandemie in Präsenz nicht möglich war, konnten in beiden Wahlkreisen die CDU-Mitglieder per Briefwahl über die Kandidaten für die Bundestagswahl im September abstimmen.