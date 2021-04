In Offenburg hat es am Freitagnachmittag einen schweren Arbeitsunfall gegeben. Ein Bauarbeiter ist von einem Baugerüst zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann hatte an der Sanierung eines älteren Hauses in der Offenburger Innenstadt gearbeitet. Wie Feuerwehrsprecher Wolfgang Schreiber dem SWR mitteilte, zog sich der Bauarbeiter bei seinem Sturz schwerste Verletzungen zu. Er schwebt durch den Aufprall in Lebensgefahr. Rettungsdienste versorgten den Mann. Mit einem Hubschrauber, der mitten in der Stadt landete, wurde der Mann in die Freiburger Uniklinik gebracht. Die Polizei hat den Unfallort wegen zahlreicher Schaulustiger großräumig abgesperrt. Die Ermittlungen laufen.