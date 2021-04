per Mail teilen

Das Hin und Her um das gemeinsame Essen für geimpfte Bewohner des Seniorenheims Mühlehof in Steinen (Kreis Lörrach) geht weiter. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim hat die vom Lörracher Landratsamt beantragte Fristverlängerung abgelehnt. Der Verwaltungsgerichtshof hatte in einem Vergleichsvorschlag den Betrieb der Cafeteria für geimpfte und genesene Bewohner und Beschäftigte erlaubt. Das Lörracher Landratsamt, das über diesen Vergleichsvorschlag entscheiden muss, wollte sich allerdings zuvor mit dem Sozialministerium und dem Landesgesundheitsamt abstimmen und hatte deshalb eine Fristverlängerung bis zum 21. April gefordert. Jetzt muss die Kreisbehörde bereits bis kommenden Montag 24 Uhr erklären, ob sie dem Vergleich zustimmt oder nicht.