Im Prozess um Drogenhandel in der Justizvollzugsanstalt Freiburg hat das Landgericht Freiburg zwei Personen zu Freiheitsstrafen verurteilt. Der Hauptangeklagte muss für zweieinhalb Jahre in Haft. Er hatte den Handel mit Drogen und Minihandys als Insasse maßgeblich organisiert. Die mitangeklagte Justizbeamtin, die die Lieferungen gegen Geld in die JVA eingeschmuggelt hatte, muss wegen Beihilfe und Bestechlichkeit zwei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Sie nahm das Urteil ohne sichtliche Regung an. Der Bruder des Hauptangeklagten bekam eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro. Der vierte Angeklagte wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Gegen das Urteil kann noch Revision beantragt werden.