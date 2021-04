In Freiburg soll es bald an allen Grundschulen und Sonderpädagogischen Bildungszentren sogenannte Pooltests geben. Die Pilotphase sei positiv verlaufen, teilte die Stadt Freiburg mit. In den Pooltests werden ganze Klassen gemeinsam getestet. Die Kinder lutschen an Wattestäbchen, diese kommen zusammen für einen PCR-Test ins Labor. Nur wenn der Pool positiv ist, werden die Kinder einzeln getestet. In Freiburg wurde das Projekt mit Gesundheitsamt und Uniklinik entwickelt. "Es ist ein sicheres, günstiges und einfaches System, das wissenschaftlich begleitet wird", so die Stadt. Die Pooltests sollen am 26. April starten. Voraussetzung ist eine Einverständniserklärung der Eltern. Die Lehrkräfte werden für die Pooltests geschult.