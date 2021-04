Die Israelitische Gemeinde in Freiburg hat am Donnerstag den Opfern des Holocaust gedacht. Am Platz der alten Synagoge legten Schülerinnen und Schüler der Lessing-Realschule 360 Rosen nieder. Sie erinnern an die 360 jüdischen Freiburgerinnen und Freiburger, die 1940 zusammen mit Jüdinnen und Juden aus Baden und der Saarpfalz in das Lager im südfranzösischen Gurs deportiert wurden. Im anschließenden

Gedenkgottesdienst forderte Eva Cohn Mendelsson, die das Lager in Gurs als Kind überlebt hat, die Erinnerung an die Opfer auch künftig wach zu halten. Der 8. April ist in Israel Holocaust-Gedenktag und wird von jüdischen Gemeinden weltweit begangen.