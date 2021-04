Die neue Homepage zum geplanten "Dokumentations­zentrum National­sozialismus" in Freiburg ist am Donnerstag online gegangen. Sie begleitet den Umbau und die Planung des Zentrums, das 2023 eröffnen soll. Neben ersten Skizzen der Räumlichkeiten finden sich auf www.nsdoku.freiburg.de auch Hinweise zu Veranstaltungen in und um Freiburg, die sich kritisch mit der NS-Zeit auseinandersetzen. Die Website wurde bewusst am 8. April freigeschaltet, der gleichzeitig auch der Holocaust-Gedenktag Israels ist.