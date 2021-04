Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Betroffenenvertreter Matthias Katsch aus Offenburg und den Jesuitenpater Klaus Mertes für ihre Verdienste zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Matthias Katsch hatte 2010 mit dem "Eckigen Tisch" ein Netzwerk für Betroffene gegründet. Er engagiert sich außerdem in der "Unabhängigen Kommission für die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch". Derzeit kandidiert er für die SPD für den Bundestag. Klaus Mertes war zuletzt Leiter des Kollegs Sankt Blasien (Kreis Waldshut) und befindet sich derzeit in einer Sabbatzeit. Im Anschluss will er in die Seelsorge gehen.