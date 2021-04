Im Landkreis Waldshut ist die sogenannte "Notbremse“ wieder außer Kraft gesetzt. Das bedeutet, dass Geschäfte, Museen, Kosmetikstudios, Musikschulen und Freizeiteinrichtungen unter Hygieneauflagen wieder öffnen dürfen. Genau zehn Tage war die Notbremse in Kraft. Die Lockerung war möglich, weil die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Waldshut zuletzt an fünf Tagen in Folge unter 100 lag. Der Einzelhandel darf damit mit Terminvergabe öffnen. Wie lange diese Lockerungen gelten, ist noch nicht absehbar. Experten rechnen damit, dass die Zahl der Corona-Infektionen als Folge der Osterfeiertage in den nächsten Tagen wieder ansteigt.