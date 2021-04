In Aldingen (Kreis Tuttlingen) hat es am Mittwochmorgen einen Brand in einem Metallverarbeitungsunternehmen gegeben. Dabei entstand ein Sachschaden von rund einer Million Euro. Ein Mitarbeiter wurde verletzt. Gegen 8:00 Uhr geriet laut Polizei an einer Drehmaschine ein zu verarbeitendes Teil in Brand. Der Funkenflug löste dann auch ein Feuer in der Abluftanlage aus. Dort breitete es sich weiter aus, zum Teil auch bis auf das Dach. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit knapp 90 Einsatzkräften vor Ort. Gegen Viertel vor 10 konnte der Brand gelöscht werden. Ein Mitarbeiter an der Drehmaschine erlitt Verbrennungen am Arm und am Kopf. Anwohner der Gemeinde wurden zwischenzeitig aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.