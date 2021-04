per Mail teilen

Am Rheinufer im Bereich des Yachthafens bei Kehl (Ortenaukreis) hat die Polizei am Dienstagabend eine Leiche geborgen. Laut Polizei hatte eine Spaziergängerin den leblosen Körper entdeckt, der halb im Wasser lag. Die Identität sowie die Todesumstände werden derzeit ermittelt. Bislang gebe es noch keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, so die Polizei.