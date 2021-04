Ein Betreiber mehrerer Blumenfelder zum Selbstpflücken im Ortenaukreis ist Opfer einer neuen Betrugsmasche geworden. Unbekannte Täter haben laut Polizei die in Beton eingelassenen Kassen am Rand der blühenden Blumenfelder manipuliert. Sie fertigten eigens Metallboxen an und installierten sie im Bereich des Münzeinwurfs, so dass die eigentlichen Kassen verdeckt wurden. Die nichts ahnenden Blumenkäufer warfen ihr Geld dadurch in die Kassen der Betrüger ein. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass die Täter ihr Betätigungsfeld noch ausweiten werden und sucht nach Zeugen.