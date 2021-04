per Mail teilen

Torjäger Nils Petersen vom SC Freiburg ist rund zwei Wochen nach seiner Corona-Infektion am Gründonnerstag wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Zwei negative Coronatests und eine sportmedizinische Untersuchung waren die Voraussetzung dafür, dass Petersen wieder zur Mannschaft zurückkehren durfte. Bereits an diesem Karsamstag beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach kann der 32-Jährige wieder zum Kader des südbadischen Fußball-Bundesligisten gehören. Er werde "natürlich nicht von Anfang an spielen", sagte SC-Trainer Christian Streich über den Stürmer, "aber er ist immer eine super Option, um eingewechselt zu werden".