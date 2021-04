In Freiburg war es unklar, ob es über die Osterfeiertage genügend Impfstoff geben wird . Deswegen ist das Freiburger Impfzentrum von Karfreitag bis Ostersonntag zu. Ab Montag wird wieder normal geimpft. Das Impfzentrum Offenburg ist über Ostern voll in Betrieb. Auch in Lahr wird -außer Ostersonntag- geimpft, wegen fehlender Kühlkapazitäten jedoch nur halbtags. Im Landkreis Waldshut wird am Ostermontag ganz normal geimpft. In Lörrach hingegen nur Karfreitag und am Ostersamstag, weil Impfstoff fehlt. Die Impfzentren im Kreis Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar-Kreis sind teilweise verfügbar.