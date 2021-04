per Mail teilen

Die Waldshuter Polizei bestätigt den Fund einer Leiche in einem Autowrack im Rhein. Die Feuerwehr in Bad Säckingen hatte das Wrack Mitte März zufällig entdeckt. Die Polizei hielt sich mit einer Veröffentlichung zurück und begründet dies mit den laufenden Ermittlungen. Die Bad Säckinger Feuerwehr hatte ein neues Sonargerät getestet, mit dem Vermisste unter Wasser besser gefunden werden. Bei dem Test entdeckten die Feuerwehrleute die Umrisse eines Fahrzeugs. Als das Auto vergangene Woche aus dem Rhein geborgen wurde, fanden sie in dem Wagen eine Leiche. Zur Identität des Toten und den Hintergründen macht die Polizei derzeit noch keine Angaben.