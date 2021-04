per Mail teilen

Frankreich verhängt landesweit harte Corona-Beschränkungen für mindestens vier Wochen. Das erklärte Präsident Macron am Mittwochabend in einer Fernsehansprache. Ab Samstag müssen alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte schließen, ohne triftigen Grund dürfen sich die Menschen nur im Umkreis von zehn Kilometern um ihren Wohnort bewegen. Schulen sollen für drei Wochen geschlossen werden. Bisher gab es diese Einschränkungen schon in Teilen des Landes. Nun werden sie auf das ganze Land ausgeweitet. Die Intensivstationen sind landesweit zu mehr als 90 Prozent ausgelastet. Die Zahl der Intensivbetten soll von 7.000 auf 10.000 aufgestockt werden. Deutschland hatte Frankreich vergangene Woche als Hochinzidenzgebiet eingestuft und die Einreisebestimmungen.