Das Landratsamt Waldshut hat die umstrittenen Windkraftanlagen auf dem Gießbacher Kopf bei Häusern genehmigt. Die Gegner des Projekts können zwar klagen, doch eine aufschiebende Wirkung hat das zunächst nicht. Zwei Windräder mit einer Höhe von rund 200 Metern will der Energiekonzern EnBW aufstellen. Der Standort liegt günstig und soll pro Jahr rund 22 Gigawatt Strom liefern. Die Pläne für den Windpark im Wald zwischen Häusern und Schluchsee sind über acht Jahre alt. Bürger, eine Bürgerinitiative, Nachbargemeinden und ein Hotelbetreiber hatten sich dagegen gewehrt und zahlreiche Einwände erhoben. Sie fürchten Lärmbelastungen und kritisieren den Eingriff die Natur. Das Landratsamt spricht bei seiner Entscheidung von einer Abwägung zwischen Erhaltung des Landschaftsbildes und der Förderung von erneuerbarer Energie. Der Klimaschutz habe hohes Gewicht, so die Begründung. Das Landschaftsbild sei in diesem Fall nicht von herausragender Schönheit. Kein Postkartenmotiv, sondern ein bewaldeter Bergrücken. Beispiele wie der Windpark von St. Peter würden außerdem zeigen, dass Einbußen im Tourismus nicht zu befürchten sind.