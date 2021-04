per Mail teilen

In Friesenheim im Ortenaukreis gibt es Auseinandersetzungen um den Umbau eines ehemaligen Klosters zu einem Kindergarten. Ein Architekturbüro will - wegen massiver Kritik an der Planung - nicht mehr mit der Gemeinde zusammenarbeiten. Nun muss das Projekt neu ausgeschrieben werden, wodurch sich der einige Millionen Euro teure Umbau verzögert. Damit wird Friesenheim wohl spätestens im kommenden Jahr Probleme bekommen, die Kindergartenkinder unterzubringen.