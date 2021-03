Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen hat die Bundesregierung ganz Frankreich als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Bei Grenzübertritten gilt ab dann eine Corona-Testpflicht. Nach Deutschland darf nur mit negativem Ergebnis eingereist werden.

Durch die RKI-Einstufung als Hochinzidenzgebiet gelten damit ab Sonntag 0 Uhr verschärfte Einreiseregeln für alle Personen, die sich in den letzten zehn Tagen vor ihrer Einreise in Frankreich aufgehalten haben. Dies teilte das baden-württembergische Sozialministerium am frühen Freitagabend mit. Die Grenzen dürfen ab Sonntag bis auf weiteres nur bei Vorliegen eines negativen Corona-Tests überquert werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Sowohl ein PCR- als auch ein Schnelltest werden anerkannt. Neben der Text- und Nachweispflicht müssen sich Einreisende künftig digital anmelden.

Grenzpendler besonders von Testpflicht betroffen

Wie schon seit Anfang März in den Grenzregionen des Verwaltungsbezirks "Moselle" zum Saarland und Rheinland-Pfalz, werden die Auflagen nun auch in Baden-Württemberg für Grenzpendler verschärft. Sie konnten bisher für 24 Stunden ohne Testpflicht einreisen. Jetzt müssten sie sich laut Sozialministerium zumindest zweimal pro Woche testen lassen. Der Test kann auch unverzüglich nach Einreise durchgeführt werden. Tägliche Grenzpendler sind zudem von der Anmeldepflicht befreit.

Forderungen aus den Grenzregionen

Die beiden Stadtoberhäupter aus Kehl und Straßburg, Oberbürgermeister Toni Vetrano und Oberbürgermeisterin Jeanne Barseghian pochen auf möglichst geringe Einschränkungen für Pendler und Familien auf beiden Seiten des Rheins. So müsse die Tram zwischen beiden Städten dennoch weiter verkehren, erklärten sie am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung. Im Falle intensiver Grenzkontrollen müssten Autos und Lastwagen auf getrennten Spuren fahren, um lange Wartezeiten für Pendler zu vermeiden. Sie begrüßten in diesem Zusammenhang zwar, dass im Ortenaukreis auch erst nach Überqueren der Grenze ein Test gemacht werden könne. Dennoch sei die Entscheidung, Frankreich als Hochinzidenzgebiet einzustufen, ein "weiterer Einschnitt in die Lebensrealität der Menschen im Ortenaukreis und dem Elsass".

Quarantänevorschriften gleich wie bei Einreise aus "normalem" Risikogebiet

Auf die Quarantänepflichten hat die Einstufung keine Auswirkungen. Hier gelten in Baden-Württemberg weiterhin dieselben Ausnahmevorschriften, die bislang schon bei Einstufung in ein normales Risikogebiet galten. Sofern allerdings eine Quarantänepflicht besteht, müssen sich Einreisende in zehntägige häusliche Absonderung begeben. Eine Verkürzung der Quarantäne (sogenannte Freitestung) ist bei Einreisen aus Hochinzidenzgebieten nicht möglich. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hatte Mitte der Woche entschieden, dass eine 14-tägige Quarantäne-Dauer für Reiserückkehrer aus Hochrisikogebiete nicht begründet sei. Auch für sie müsse die zehntägige Quarantäne-Regel gelten.

Kostenlose Corona-Schnelltests in Betrieben als Nachweis?

Befürchtungen, dass Tests nicht ausreichend zur Verfügung stünden, werden lauter. "Aufwändige Grenzkontrollen oder gar Grenzschließungen müssen mit aller Macht verhindert werden", forderte auch der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages, Wolfgang Grenke. Man habe aber rechtzeitig Vorsorge getroffen und unterstütze IHK-Betriebe mit kostenlosen Corona-Schnelltests aus der Reserve des Landes. Der Oberrheinrat forderte zudem, dass die vorgeschriebene Testung für die Bürgerinnen und Bürger möglichst barrierefrei gemacht werden müsse. Die Handwerkskammer Freiburg regt zudem an, dass auch Tests, die in Betrieben durchgeführt würden, als Nachweis anerkannt werden sollten - zumal die kommunalen Testzentren schon überlastet seien. In der deutsch-französisch-schweizerischen Grenzregion gebe es rund 100. 000 Grenzgänger und -pendler.

Für Flugreisende gilt Test-Regelung ab Dienstag Früh

Für Flugreisende werde die aktualisierte Einreise-Verordnung erst ab Dienstag Früh gelten, so Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Damit solle Betroffenen mehr Vorbereitungszeit gegeben werden. Die Bundesregierung begründet ihre Entscheidung damit, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankreich deutlich über der Schwelle von 200 liege, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Berliner Regierungskreisen. Zuletzt lag der Wert nach Angaben der französischen Gesundheitsbehörden sogar bei 325 im landesweiten Schnitt.

Stichproben an Grenze - Schleierfahndung im Hinterland

Frankreichs Außenminister Le Drian erklärte, dass es nur "stichprobenartige Kontrollen" an der Grenze geben soll. Ob ein Grenzgänger einen negativen Test hat, soll nicht direkt an der Grenze, sondern im Hinterland nach dem Prinzip der sogenannten Schleierfahndung kontrolliert werden.