Der Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat am Donnerstag-Nachmittag ein Testspiel gegen Basel mit 2:0 gewonnen. Die Tore für den Sport-Club erzielten Til und Schmid. In der zweiten Hälfte feierte der Freiburger Torhüter Mark Flekken nach mehrmonatiger Verletzungspause sein Comeback. Der Niederländer hatte sich im vergangenen Sommer beim Aufwärmen vor dem Spiel in der ersten DFB-Pokalrunde beim SV Waldhof Mannheim schwer am Ellenbogen verletzt.