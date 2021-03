Das Landgericht Rottweil hat am Donnerstag einen psychisch kranken Mann in einem Mordprozess freigesprochen. Der 35-Jährige aus dem Kreis Tuttlingen hatte im vergangenen Jahr einen 52-jährigen mit einem Messer umgebracht. Der Freispruch bedeutet nicht die Freiheit für den Angeklagten. Der heute 35-Jährige wird in einer psychiatrischen Spezialklinik untergebracht. Von welcher Dauer das sein wird, kann man noch nicht sagen. Das hängt von der Schwere seiner Krankheit ab. Die ist auch dafür verantwortlich, dass er an jenem Septembermorgen in Tuttlingen einem 52-jährigen hinterrücks die Kehle durchtrennt hat. Er hatte sein Opfer für den Teufel gehalten. In seinem Schlusswort sagte der Angeklagte denn auch: Er sei kein Mörder, er sei krank. Das hat das Gericht auch so gesehen und den Mann wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen.