Vor dem Landgericht Offenburg (Ortenaukreis) beginnt am Donnerstagmittag der Prozess gegen einen 31-jährigen Mann. Ihm wird besonders schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll mit einem Komplizen in eine Villa eingebrochen sein, die Bewohner – ein Ehepaar - bedroht, gefesselt, geschlagen und ausgeraubt haben. Der Angeklagte war nach Angaben des Gerichts bislang weitgehend geständig. Mit seiner Einlassung soll auch der erste Verhandlungstag des Verfahrens beginnen. Passiert ist das Ganze Mitte Mai vergangenen Jahres. Von dem zweiten Täter fehlt jede Spur. Mitunter DNA-Hinweise am Tatort hatten den Ermittlern bei der Suche nach einem der mutmaßlichen Verbrechern geholfen.