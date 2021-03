Das Schwarzwälder Freilichtmuseum in Gutach im Ortenaukreis wird am Wochenende nicht wie geplant öffnen und bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Grund: Die Sieben-Tage Inzidenz ist zu hoch. Alle Voranmeldungen für die kommenden Wochen sind damit nicht mehr gültig. Gäste, die bereits reserviert haben, werden kontaktiert. Im Ortenaukreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bezogen auf 100 000 Einwohner seit drei Tagen über dem Wert von 100. Nach den Vorgaben in Baden-Württemberg muss das Freilichtmuseum somit geschlossen bleiben. Im vergangenen Jahr wurde das Gutacher Museum mit sechswöchiger Verspätung geöffnet. Es kamen wegen Corona nur halb so viele Besucher wie in den Vorjahren.