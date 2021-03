Die CDU-Kreisverbände wollen unbedingt verhindern, dass die Union neben der AfD in der Opposition landet. Deshalb haben sie ihren Landesvorsitzenden Thomas Strobl am Abend in einer mehrstündigen Onlinekonferenz ausdrücklich gestützt, auch, weil er als Vertrauensmann von Kretschmann gilt. Die historische Pleite bei der Landtagswahl sorgte allerdings auch für Streit. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, forderte unter anderem der Kreisverband Lörrach einen personellen Neuanfang an der Landesspitze. Als Kandidaten sind neben dem ehemaligen CDU Bezirksvorsitzenden von Südbaden Andreas Jung auch der Donaueschinger Bundestagsabgeordnete Thorsten Frey in der Diskussion.