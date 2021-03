In Schramberg im Kreis Rottweil hat es in einem Betrieb einen Corona-Ausbruch gegeben. 17 positive Fälle wurden bislang bestätigt. Diese wurden zum Teil auch schon der britischen Corona-Mutation zugeordnet. Laut dem Landratsamt sind weitere Fälle nicht ausgeschlossen. Ein Zusammenhang wird auch zum Infektionsgeschehen in einem Kindergarten gesehen. Landrat Wolf-Rüdiger Michel appelliert im Hinblick auf das Virus, weiter wachsam zu sein, die Verhaltensmaßregeln einzuhalten und Kontakte, wo immer möglich, zu vermeiden. Mit einer Inzidenz von 48,6 lag der Landkreis Rottweil am Sonntag als einziger in Baden-Württemberg unter der Marke von 50.