Zusammen mit dem Gründer des Ökoinstituts Reiner Grießhammer wirbt das Freiburger Umweltamt heute vor einem Einkaufszentrum im Stadtteil Waldsee für den Konsum von Hahnenwasser. Allein die 5.400 Menschen, die in dem Stadtteil wohnen, könnten jährlich theoretisch rund 160.000 Kilogramm klimaschädliches CO2 einsparen, wenn sie auf Wasser aus Plastikflaschen verzichten würden – der Transport nicht mitgerechnet. Das Trinkwasser aus dem Hahn sei von exzellenter Qualität, es bestehe keine Notwendigkeit, teures Trinkwasser in PET-Flaschen zu kaufen, so die Stadt Freiburg. An der Aktion beteiligen sich unter anderem auch der BUND und der Nabu.