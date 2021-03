per Mail teilen

Die SPD-Kreisverbände Freiburg und Breisgau-Hochschwarzwald haben auf ihrer Mitgliederversammlung am Wochenende Julia Söhne als Kandidatin für die Bundestagswahl im Wahlkreis 281 (Freiburg) gewählt. Die 27 Jahre alte Freiburger Gemeinderätin war einzige Kandidatin und wurde einstimmig gewählt. Wegen der Corona-Pandemie musste die Nominierungsversammlung der SPD mehrfach verschoben werden. Auch die Partei DIE LINKE hat mit Tobias Pflüger ihren Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl in Freiburg bestätigt. Er wurde ebenfalls am Samstag gekürt.