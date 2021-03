Zahlreiche Langläufer, Schneeschuhwanderer und Spaziergänger sind am Wochenende in den Schwarzwald geströmt. Trotz kalendarischen Frühlingsanfangs erwartete die Wintersportler viel Neuschnee auf den Loipen, Pisten und Wanderwegen. Laut Loipenzentrum am Notschrei (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hatte es am vergangenen Freitag kräftig geschneit - zur Freude vieler Ausflügler. Einige nahmen zum Teil weite Anreisen auf sich, um auf schmalen Brettern durch die Natur zu touren. Andere wiederum nutzten die exponierten Lagen auf den Gipfeln für ein ausgiebiges Sonnenbad in der Kälte. Kommende Woche kündigen sich milde Temperaturen an. Der Schnee könnte schmelzen und damit auch die Chancen für Wintersport im Schwarzwald.