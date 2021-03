In Liestal (Kanton Basel-Land) haben am Samstagnachmittag nach Polizeiangaben bis zu 6.000 Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Es war die bislang größte Demonstration dieser Art in der Schweiz. Die Demonstration des Vereins „Stiller Protest“ verlief laut der Kantonspolizei Basel-Land weitgehend friedlich. Demnach wurde eine Person angegriffen und mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zwölf Protestierende, die die bewilligte Protestaktion störten, wurden von der Polizei gestoppt. Die bis zu 6.000 Demonstranten waren vom Bahnhof in Liestal bis zum Schulhausplatz gelaufen, wo eine Kundgebung gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen stattfand. Obwohl die Demonstranten keine Corona Schutzmasken trugen, schritt die Polizei trotz ihres Großaufgebots nicht ein.