Im Vitra-Design-Museum eröffnet am Samstag eine Ausstellung über Design in Deutschland 1949-1989. Sie stellt Produkte aus Deutschland-West und Deutschland-Ost einander gegenüber, denn 40 Jahre lang gab es Deutsches Design in zwei Versionen. Zwei komplett gegensätzliche politische Systeme müssten doch ganz unterschiedliche Entwürfe hervorbringen - so die Erwartung. Doch was das Design angeht, da gab es in beiden Staaten überraschende Parallelen. Das zeigt die Ausstellung in Weil am Rhein zum ersten Mal. Und, ganz wichtig, Design war durchaus politisch.