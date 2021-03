per Mail teilen

In Bollschweil im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald wächst die Kritik an einem Neubaugebiet. Eine Bürgerinitiative will, dass die Baupläne geändert werden. Die Pläne sehen unter anderem dreistöckige Häuser vor. Insgesamt soll die Wohnanlage Platz für 200 Menschen bieten. Die Anwohner sagen, die Dorfansicht werde verschandelt, zudem würden Parkplätze fehlen.