Im Ortenaukreis muss der Einzelhandel am Samstag wieder schließen. Das hat Landrat Frank Scherer am Donnerstagvormittag bei einer Pressekonferenz erklärt. Der Ortenauer Landrat macht keinen Hehl daraus: er und sein Gesundheitsamt sind mit der Entscheidung nicht einverstanden. Sie müssen sich allerdings an die Vorgaben des Sozialministeriums in Stuttgart halten. Landratsamt und Gesundheitsamt sind der Meinung: der Inzidenzwert allein könne nicht entscheidend sein dafür, ob zum Beispiel der Einzelhandel öffnen darf oder nicht. Der Inzidenzwert liegt in der Ortenau am Donnerstag bei 81. Wichtig sei unter anderem, ob die Krankenhäuser ausgelastet sind. Das sei im Ortenaukreis derzeit nicht der Fall.