Der Waffenhersteller Heckler und Koch mit Sitz in Oberndorf im Kreis Rottweil verzeichnet für das Jahr 2020 ein starkes Plus: Der Umsatz ist um rund 15 Prozent auf 275 Millionen Euro gestiegen. Der Gewinn vor Steuern lag bei knapp 50 Millionen Euro. Das sei trotz der Corona-Pandemie das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Jahrzehnten, heißt es in einer Mitteilung. Ganz wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen habe der gemeinsam mit der Belegschaft beschlossene Wachstums- und Innovationspakt mit einem eigenen Sanierungstarifvertrag. Trotz hoher Verschuldung sei Heckler und Koch wieder ein gut aufgestelltes und solides Unternehmen, so Vorstandschef Jens Bodo Koch.