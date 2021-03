Am Feldberg endet wegen der Corona-Beschränkungen die Skisaison, bevor sie überhaupt beginnen konnte. "Trotz der umfangreichen Hygienekonzepte, die sich im letzten Sommer bereits bewährt haben, durften wir in diesem Winter keinen einzigen Tag öffnen", hieß es in einer Mitteilung des Liftverbunds Feldberg. "Wegen der weiteren Verlängerung der Corona-Maßnahmen sei daher entschieden worden, den Skiliftbetrieb am Feldberg in dieser Saison nicht mehr aufzunehmen."