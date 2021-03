per Mail teilen

Die Menschen in Gundelfingen haben am Sonntag beim Bürgerentscheid für das neue Baugebiet "Nägelesee-Nord" gestimmt. Die Mehrheit war allerdings hauchdünn. Knapp 51 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten für das Neubaugebiet, 49 Prozent dagegen. Im Juli 2020 hatte der Gundelfinger Gemeinderat einstimmig beschlossen, das Gebiet mit einer Fläche von 44.000 Quadratmetern zu bebauen. Kurz darauf gründete sich eine Bürgerinitiative, um die Versiegelung der Ackerflächen zu verhindern. Es kam zum Bürgerentscheid. Nach dem gestrigen Votum mit einer Wahlbeteiligung von rund 68 Prozent ist nun klar: "Nägelesee-Nord" wird bebaut. Die Gemeinde Gundelfingen will Häuser für alle Generationen und gesellschaftlichen Schichten errichten lassen.