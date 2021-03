Auf der A5 in Fahrtrichtung Süden, zwischen Efringen-Kirchen und Weil am Rhein ist es am Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Rettungsarbeiten dauerten mehrere Stunden. Laut Polizei war gegen 15 Uhr ein Transporter von der rechten auf die linke Spur gewechselt. Ein von hinten herannahendes Auto musste stark abbremsen, kam dadurch ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Der Fahrer dieses Pkw musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Süden für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.