Der ADAC Südbaden steht einer einheitlichen innerörtlichen Temporegelung im Grunde positiv gegenüber. Zwar befürwortet der Verkehrsclub eigentlich Tempo 50 auf Durchgangs– und Hauptverkehrsstraßen. Er schlägt der Stadt Freiburg jedoch erweiterte Sicherheitsbetrachtungen vor, die gegebenenfalls zu einer Abweichung von der Tempo 50–Regelung führen könnten. Wichtig sei in diesem Zusammenhang, die Grenzen und Möglichkeiten einer einheitlichen Temporegelung für die Verkehrssicherheit, den Klimaschutz und die Lebensqualität in Freiburg zu analysieren. Daher empfiehlt der ADAC Südbaden, eine mögliche Temporeduzierung zunächst auf zwölf Monate zu befristen und die Maßnahme in diesem Zeitraum fortlaufend zu prüfen und wissenschaftlich zu begleiten. Die Stadt Freiburg hatte beim Bundesverkehrsministerium darum gebeten, flächendeckend Tempo 30 auf allen innerstädtischen Straßen einführen zu können und dafür als Pilotstadt eingestuft zu werden. Das Ministerium hat dies jedoch in einer Stellungnahme abgelehnt.