per Mail teilen

Am Flughafen Zürich sind die Passagierzahlen im Jahr 2020 um fast 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Außerdem verzeichnet der Flughafen 50 Prozent weniger Ertrag und einen Verlust von 69 Millionen Schweizer Franken. Das teilte die Flughafen Zürich AG in ihrer Jahresbilanz mit. Trotzdem stehe das Unternehmen wirtschaftlich gut da. Das liege vor allem an Einnahmen der Flughafen-Immobilien.