Beim Brand einer Halle eines Reiterhofs im Rheinfelder Ortsteil Karsau ist am Donnerstag ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden. Die Brandursache steht noch nicht fest. In der Halle lagerten rund 500 Stroh-und Heuballen und landwirtschaftliche Maschinen.