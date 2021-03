per Mail teilen

Der Lkw-Fahrer, der vergangene Woche bei Berghaupten im Ortenaukreis einen 69-jährigen Rollerfahrer überfahren haben soll, ist in Slowenien ermittelt worden. Der Rollerfahrer war bei dem Unfall ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft Offenburg spricht in einer Mitteilung von einem Ermittlungserfolg. Polizei und Justiz in Deutschland und Slowenien hätten erfolgreich zusammengearbeitet. Der 47-jährige Lkw-Fahrer der slowenischen Spedition wurde bereits befragt.

Der Lkw-Fahrer soll den Rollerfahrer bei einem Spurwechsel am 2. März auf der Bundesstraße 33 übersehen und dann überfahren haben. Nach dem Unfall hatte er aber nicht angehalten, sondern war weitergefahren. Die Polizei hatte daraufhin erst bundesweit, dann europaweit nach ihm gefahndet. Wie genau der Unfall abgelaufen ist, muss nun noch rekonstruiert werden. Dem 47-jährigen Lkw-Fahrer aus Slowenien wurde bereits der Führerschein abgenommen.