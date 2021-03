Freiburger Zollfahnder haben fast 70 Kilogramm Drogen beschlagnahmt und fünf Tatverdächtige festgenommen. Die Durchsuchungen gingen über Wochen und sind jetzt vorerst abgeschlossen - wie das Zollfahndungsamt in Stuttgart mitteilt. Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Festnahme eines 46-jährigen Mannes an der deutsch-schweizerischen Grenze. Im Juni vergangenen Jahres wollte der Mann acht Kilogramm Marihuanapulver und 1.500 nicht zugelassene Potenztabletten in die Schweiz ausführen. Nach der Festnahme des Mannes gelang es den Fahndern, die Spur zu den Drahtziehern im Hintergrund aufzunehmen. Bei Wohnungsdurchsuchungen Anfang Februar in Berlin, in Bielefeld, im Raum Köln und in Österreich fanden die Ermittler unter anderem dreieinhalb Kilogramm Haschisch und über 60 Kilogramm Marihuana. Fünf Tatverdächtige sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Der Schmuggler von der Grenze hat eine Bewährungsstrafe bekommen.