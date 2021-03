Die Gewinner des Georg Salvamoser Preises 2021 stehen fest. Die Stadt Freiburg und die Georg Salvamose-Stiftung vergeben den Preis in Erinnerung an den Freiburger Solarpionier. Er ist einer der höchst dotierten Umweltpreise Deutschlands. Der mit 10.000 Euro dotierte Hauptpreis geht an den Freiburger Mobilfunkanbieter WEtell. Der gleicht die Energie, die gebraucht wird, um die Handyverbindung zum Server herzustellen, vollständig mit Solarstrom aus. Zwei weitere Preise à 5.000 Euro gehen an die BürgerEnergie Berlin, die sich für eine genossenschaftliche Bürgerbeteiligung am Berliner Stromnetz engagiert sowie an die Firma Consolar, die einen Solarkollektor entwickelt hat, der Strom und Wärme gleichzeitig liefert.