Die Halle eines Reiterhofes mit rund 500 Heuballen ist am Donnerstagnachmittag in Rheinfelden-Karsau (Landkreis Lörrach) abgebrannt. In dem Lager waren auch landwirtschaftliche Geräte untergestellt. Bei dem Brand entwickelte sich starker Rauch. Verletzt wurde aber niemand. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Im Einsatz waren Feuerwehren aus Rheinfelden und Schopfheim. Hilfe kam auch aus der Schweiz: Die Feuerwehr Möhlin rückte mit mehreren Einsatzkräften an. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.