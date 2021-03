per Mail teilen

Das Freiburger Impfzentrum hat keine Probleme, den vorhandenen Impfstoff AstraZeneca zu verimpfen. Das sagte der Leiter des Impfzentrums, Daniel Strowitzki auf Nachfrage dem SWR. Im Impfzentrum Freiburg wird der Impfstoff AstraZeneca gut angenommen, ein vermehrtes Nicht-Wahrnehmen von Terminen können wir vor Ort nicht feststellen, so Daniel Strowitzki. Er widerspricht damit Aussagen, wonach vermehrt Impftermine abgesagt werden, wenn der Impfstoff AstraZeneca verimpft werden soll. Auch das Sozialministerium von Baden-Württemberg beteuert auf Nachfrage, der AstraZeneca-Impfstoff sei kein Ladenhüter. Bei dieser Annahme handele es sich um einen Mythos und entspreche nicht der Realität, so ein Sprecher auf SWR-Nachfrage. Derzeit würden etwa 30.000 Menschen in Baden-Württemberg pro Tag geimpft, 11.000 davon mit AstraZeneca.