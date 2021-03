Das Land und der Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg wollen das Problem der Lärmbelästigung entlang der Kaiserstuhlbahn und der Breisacher Bahn bis zum Sommer beheben. Für 850.000 Euro sollen die Gleise nun eine Schmieranlage bekommen. Seit der Elektrifizierung der Kaiserstuhlbahn und der Breisacher Bahn beklagen sich Anwohnerinnen und Anwohner entlang der Strecke über extremes Kurvenkreischen. Vor allem in sehr engen Kurven erzeuge die Bahn laute und schrille Geräusche, was zwischen Riegel, Endingen, Gottenheim und Freiburg für großen Unmut sorgt. An 11 engen Gleisbögen soll nun eine spezielle Schmieranlage installiert werden, die Fett auf die Schienen aufträgt. Die Radkränze der Fahrzeuge sollen das Fett dann als Film über den Gleisen verteilen und so den Lärm reduzieren.