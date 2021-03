Die Freiburger Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen schwerer räuberischer Erpressung. Das Opfer hatte sich am Mittwochmorgen an die Beamten gewandt. Der 43-jährige Mann hatte am Dienstagabend einem Bettler in der Innenstadt Geld geben wollen. In dem Moment sei bei einem daneben geparkten Auto die Seitentür aufgegangen und ein Mann herausgetreten, der ihn mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen habe. Er sei daraufhin bewusstlos geworden. Dann sei er in dem Auto von zwei Personen angegriffen worden. Richtig wach geworden sei er erst am frühen Mittwochmorgen am Freiburger Kanonenplatz. Sein Reisepass und Bargeld in dreistelliger Höhe seien ihm gestohlen worden. Das Opfer hatte diverse Schürfwunden sowie Hämatome im Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen, vor allem den Bettler.