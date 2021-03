per Mail teilen

In einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Bollschweil (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat es am Donnerstagvormittag gebrannt. Laut Polizei war eine Frau im Gebäude, die den Container aber rechtzeitig durch ein Fenster verlassen konnte. Demnach war sie leicht verletzt, Ersthelfer haben sie versorgt. Das Feuer ist inzwischen gelöscht. Die Brandursache ist unklar.