Der Mundenhof in Freiburg öffnet am Freitag wieder seine Tore. Das gab der Naturerlebnispark in einer Pressemitteilung bekannt. Neu ist dabei die Terminbuchungspflicht. Besucherinnen und Besucher müssen sich im Vorfeld gegen eine Gebühr von 50 Cent online anmelden und ihre Kontaktdaten hinterlassen. Das Ticket berechtigt dann zum Zutritt innerhalb von drei Stunden. Finanzielle Unterstützung bekommt der Mundenhof von der Stadt: Sie übernimmt pro Woche bis zu 10.000 Euro, bis eine reguläre Öffnung wieder möglich ist.